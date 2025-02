Newcastle Tonali | Avevo uno stile di vita negativo lavorato molto su me stesso

Leggi su Sportface.it

Sandroè ripartito alla grande. Dopo la squalifica di un anno e mezzo per scommesse, che gli ha impedito, tra le altre cose, di partecipare a Euro 2024 con l’Italia, l’ex giocatore del Milan si è ritagliato un ruolo da protagonista nel suo. Il centrocampista italiano ha raccontato il suo percorso per vincere la battaglia contro la ludopatia in un’intervista a La Repubblica: “Ho iniziato da poco la mia secondaunodidelle abitudini che mi facevano cambiare atteggiamento anche con le persone che mi volevano bene, sia amici, sia familiari che compagni di calcio agli allenamenti”. Il gioco è stato parte della primadi, sin dai primi anni della maggiore età: “Non ricordo la mia prima scommessa, ma già a 18 anni il gioco era diventato un’abitudine.