Ilnapolista.it - Neres proverà a rientrare contro il Venezia (CorSport)

Leggi su Ilnapolista.it

Davidè attualmente infortunato e il suo rientro in campo è previsto per dopo la sosta delle nazionali di fine marzo. Ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il brasiliano potrebbe già essere convocato per il match del Napoliildi domenica 16 marzo.nel match tra Napoli eIl quotidiano scrive nell’edizione odierna:Ha già saltato Lazio e Como, mancherà con Inter e Fiorentina ea tornare a disposizione per la sfidail. Il periodo inizialmente stimato di cinque settimane potrebbe essere sufficiente a restituire a Conte uno degli uomini che hanno fatto la differenza nel periodo migliore del Napoli; quello in cui la squadra ha collezionato sette vittorie consecutive e il pareggio all’Olimpico con la Roma.