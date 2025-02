Quotidiano.net - Neonati sepolti in casa. La giovane mamma resta ai domiciliari

Leggi su Quotidiano.net

Chiara Petrolini resterà agli arrestinella villetta di Vignale di Traversetolo (Parma) dove aveva partorito e, in ipotesi di accusa, ucciso e sepolto i suoi due figli appena nati, a poco più di un anno di distanza l’uno dall’altro. Niente carcere, per il momento, per la studentessa 21enne, ma sarà un nuovo giudizio del tribunale del Riesame di Bologna a rivalutare la situazione cautelare dell’indagata, su cui pende un’inchiesta dei carabinieri e un processo in Corte di assise è all’orizzonte. Lo ha deciso la prima sezione penale della Cassazione, annullando con rinvio l’ordinanza dei giudici che il 17 ottobre avevano deciso per la custodia cautelare più severa, per il rischio che commettesse nuovi reati e ritenendo non sufficiente la sorveglianza dei genitori. L’esecuzione era rimasta sospesa in attesa della pronuncia sul ricorso della difesa.