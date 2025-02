Ilfattoquotidiano.it - “Nella vita può capitare un figlio o una malattia, allora bisogna dimettersi”: polemica per la frase della consigliera di FdI a Treviglio

Polemiche in consiglio comunale a. La maggioranza di centrodestra ha bocciato la mozione con cui il Pd chiedeva la possibilità di partecipare da remoto per le donne in gravidanza a rischio o per i neogenitori. Durante la discussione in Aula alcune frasidi FdI, Silvia Colombo hanno scatenato le polemiche: “ci sono delle priorità, se uno ricopre la carica di consigliere comunale al primo posto deve metterci la partecipazione – ha detto l’esponente di FdI -. Poicapitano cose belle come la nascita di uno cambiare lavoro o cose brutte come laforseriguardare le proprie priorità. La partecipazione al Consiglio può diventare secondaria ed è lecito, ma a quel punto la forma di rispetto è”.A denunciare l’accaduto sui social la capogruppo dem, laMatilde Tura.