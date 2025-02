Lanazione.it - Nella Comunità Valenciana inizia la stagione 2025 della Bridgestone FIA Ecorally Cup

Arezzo, 26 febbraiolaFIACup Guerrini e Prusak (Gass Racing) al via di un campionato ricco di novità. Per il pilota toscano il traguardogara mondiale numero cento. Dopo la falsa partenza in terra svedese laFIACup prenderà finalmente il via con l'ormai storicoe de la Comunitatcon base a Castellón de la Plana. Il circus mondiale ricomincia la propriaregione colpita dall'alluvione dello scorso autunno. Al via tutti i migliori equipaggi europei e in particolare quelli spagnoli e portoghesi, dato che la gara sarà valida anche per il campionato spagnolo e per il trofeo iberico. Guido Guerrini il pilota di Sansepolcro e Artur Prusak, vicecampioni del mondo 2024 e terzi su queste strade lo scorso anno, saranno al via con i coloriScuderia veneta Gass Racing e supportati da Sportmotors Management.