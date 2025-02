Ilfattoquotidiano.it - Nel nuovo accordo quadro sulla raccolta differenziata il punto di vista dei cittadini deve contare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ANCI-CONAI (Associazione Nazionale dei Comuni e Consorzio Nazionale Imballaggi) è già dai tempi del Decreto Ronchi (’97) lo strumento previsto attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai comuni italiani la copertura degli oneri sostenuti per le raccolte differenziate degli imballaggi. Finora, questo sistema ha trasferito ai comuni solo il 40% dei costi, scaricando il resto sulle bollette deie compromettendo la qualità dei materiali raccolti. Tuttavia, alla luce delle nuove normative europee (Direttiva UE 851/2018, recepita con il DLGS 116/2020), è necessario un cambiamento radicale. E la partita è di quelle rilevanti visto che i provvedimenti Ue recepiti dal nostro Paese prevedono una copertura non inferiore all’80% da versare ai comuni per quanto concerne ladegli imballaggi in nome della Responsabilità Estesa dei Produttori.