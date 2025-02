Ilrestodelcarlino.it - "Nel momento migliore, ci siamo fermati"

Una maratona anche per lo staff tecnico questa partita finita dopo due tempi supplementari, tanto che Spiro Leka arriva sfinito in sala stampa: "Gli episodi non sono stati a nostro favore, complimenti a loro che ci hanno creduto. Usciamo a testa alta dopo aver speso tanto, non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi" le prime parole del coach biancorosso al termine di questo anticipo della 30ª giornata di campionato che si completerà questa sera. "Ci abbiamo provato, con i nostri errori e qualche episodio, alla fine, dove una palla che sembrava presa poi non lo è stata - sospira Leka -. Quando giochi così tanto, le energie non ti sostengono in tutti i frangenti, loro sono stati abili a fare il break con Bertini che è stato molto bravo. Abbiamo stretto i denti ma non è bastato". E ripercorre la vera occasione mancata per cambiare il trend: "Avevamo iniziato bene la ripresa ma sul 59-52 ci, non abbiamo più mosso la palla - riconosce il tecnico albanese -.