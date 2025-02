Ilfattoquotidiano.it - Nel Clean industrial deal clausole “buy European”, una banca per la decarbonizzazione e aiuti di Stato per esorcizzare il terrore di perdere l’industria

Sì alla, ma solo a patto che sia compatibile con una spinta alla competitività dell’economia europea. Perché il Vecchio continente, disorientato dal terremoto Trump e spaventato dalla prospettiva di un ritiro di Washington dagli impegni militari comuni, deve nel frattempo fare anche i conti con “sfide esistenziali” che minacciano la sua industria affossata da investimenti insufficienti, bassa produttività, alti costi energetici. E dal testo del, presentato mercoledì dai vicepresidenti della Commissione Teresa Ribera (Transizione) e Stéphane Séjourné (Strategiae) insieme al commissario al clima Wopke Hoekstra, traspare la paura che sia già troppo tardi per recuperare il terreno perso.L’Europa “è alle prese con crescenti tensioni geopolitiche, lenta crescita economica e competizione tecnologica”, avverte non a caso l’introduzione al documento di 24 pagine che nelle speranze dell’esecutivo guidato da Ursula von der Leyen “mobiliterà oltre 100 miliardi di euro” per sostenere la produzionee pulita.