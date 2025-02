Lanazione.it - Nel centro di Pieve Fosciana. Confcommercio al sindaco:: "Attenzione ai piccoli negozi"

Leggi su Lanazione.it

Continua il dialogo diLucca&Massa Carrara con i sindaci della Valle del Serchio. Su sollecitazione di alcuni associati, in riferimento ai lavori pubblici previsti neldi, il funzionario di zona Luca Dini ha incontrato ilFrancesco Angelini. Una visita finalizzata a conoscere tempistiche degli interventi e gli strumenti per attenuare qualsiasi possibile disagio alle attività commerciali, ma anche per parlare di strategie future di tutto il territorio. In questo momento, proprio nella piazza che ospita la sede comunale, è in atto un intervento di riqualificazione che fa parte del progetto Pinqua. I lavori sono ormai agli sgoccioli e da maggio, poi, prenderanno il via i lavori per realizzare un marciapiede dal convento di Sant’Anna fino alle porte del lastricato della via principale del paese, via San Giovanni.