Nek torna in concerto con NEK HITS – LIVE 2025

Si parte il 7 marzoDopo un inizio d’anno straordinario, segnato dal successo televisivo come conduttore della quarta edizione di Dalla Strada al Palco su Rai 1, NEK Filippo Neviani è pronto are dal vivo con il tour NEK.Un appuntamento imperdibile per i fan, che potranno rivivere i più grandi successi dell’artista in una serie di concerti estivi in tutta Italia.Leggi anche: Jacobs – Tortu: «Gli credo, ma è avvilente. Piuttosto che barare arrivo ultimo» Le prime date all’estero e il tour italianoIn attesa dell’inizio ufficiale del tour, NEK salirà sul palco per due date internazionali:? 7 marzo – Vernal Festival, Ta’ Qali (Malta)? 31 maggio – Pilteid ja Festival, Haapsalu Piiskopilnnus (Estonia)Da luglio, invece, partirà il viaggio italiano tra emozioni e musica, attraversando suggestive location in tutta la penisola:? 5 luglio – Arenzano (GE) – Villa Figoli? 6 luglio – Verona – Teatro Romano? 9 luglio – Mirano (VE) – Mirano Summer Festival? 18 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima? 19 luglio – Vigevano (PV) – Castello Sforzesco? 25 luglio – Porto Recanati (MC) – Arena Beniamino Gigli? 27 luglio – Castellana Grotte (BA) – Largo Porta Grande? 2 agosto – Breno (BS) – Stadio Comunale Tassara? 6 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD) – Arena Alpe Adria? 9 agosto – Bard (AO) – Forte di Bard? 13 agosto – Marina di Pietrasanta (LU) – Teatro La Versiliana? 16 agosto – Acri (CS) – Teatro di Acri? 19 agosto – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e BorsellinoUn Power Trio per unessenziale ed energicoNEK si esibirà in una formazione inedita, un Power Trio che esalterà l’essenza del suono e della musica.