Nek torna dal vivo con ‘NEK HITS – LIVE 2025’, in uscita la discografia su vinile cristallo

Appuntamento in un locale di Milano, microfoni aperti e karoke (al quale non ci siamo sottratti). Così, Nek dà il via a un 2025 che lo vedrà sui palchi italiani – e non solo – con NEK2025, tour con cui riabbraccerà i fan sulle note dei suoi più grandi successi.Filippo Neviani è pronto, infatti, a esibirsi all’estero in due appuntamenti internazionali (il 7 marzo a Malta e il 31 maggio in Estonia), prima di partire ufficialmente in Italia da luglio. L’artista, reduce anche dal successo televisivo con Dalla strada al palco, farà tappa in alcune delle location più suggestive del nostro Paese.Grafica da Ufficio StampaEcco tutte le date:07 marzo – Ta’ Qali (Malta), Vernal Festival31 maggio – Haapsalu Piiskopilnnus (Estonia), Pilteid ja festivali05 luglio – Arenzano (GE), Villa Figoli06 luglio – Verona, Teatro Romano09 luglio – Mirano (VE), Mirano Summer Festival18 luglio – Cervere (CN), Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima19 luglio – Vigevano (PV), Vigevano in Castello – Castello Sforzesco25 luglio – Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli27 luglio – Castellana Grotte (BA), Piazze D’Estate – Largo Porta Grande02 agosto – Breno (BS), Vallecamonica Summer Music 2025 – Stadio Comunale Tassara06 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Arena Alpe Adria09 agosto – Bard (AO), Forte di Bard13 agosto – Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana16 agosto – Acri (CS), Teatro di Acri19 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e BorsellinoLEGGI ANCHE: — Renzo Rubino omaggia Lucio Dalla con una speciale versione di ‘Henna’ e due eventiSul palco, Nek sarà accompagnato da Emiliano Fantuzzi (chitarra) e Luciano Galloni (batteria), formando un vero e proprio Power Trio, con un sound essenziale ed energico.