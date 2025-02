Ilfoglio.it - Negoziato Trump-Putin? Non ci resta che sperare in Machiavelli

Al direttore -sull’Ucraina: “Un imprevisto è la sola speranza” (Eugenio Montale, “Prima del viaggio”).Michele Magno La sola speranza, forse, è la teoria della follia di: “Non fu alcuno mai tanto prudente, né tanto estimato savio per alcuna sua egregia operazione, quanto merita d’esser tenuto Iunio Bruto nella sua simulazione della stultizia. Ed ancora che Tito Livio non esprima altro che una cagione che lo inducesse a tale simulazione, quale fu di potere più sicuramente vivere e mantenere il patrimonio suo; nondimanco, considerato il suo modo di procedere, si può credere che simulasse ancora questo per essere manco osservato, ed avere più commodità di opprimere i Re e di liberare la sua patria, qualunque volta gliele fosse data occasione. (.) Dallo esemplo di costui hanno ad imparare tutti coloro che sono male contenti d’uno principe: e debbono prima misurare e prima pesare le forze loro; e, se sono sì potenti che possino scoprirsi suoi inimici e fargli apertamente guerra, debbono entrare per questa via, come manco pericolosa e più onorevole.