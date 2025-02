Spazionapoli.it - “Ne sono sorpreso”, retroscena di Manna su De Laurentiis e Conte

Giovanni, nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport, ha avuto modo anche di parlare di Aurelio Dee Antonio: ilsorprende tutti i tifosi.Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni, esce allo scoperto e prende parola a pochi giorni dalla sfida Scudetto del Diego Armando Maradona contro l’Inter (fischio d’inizio in programma alle ore 18:00 di sabato). L’uomo mercato dei partenopei ha avuto modo di spiegare qual è la situazione legata ai rinnovi in casa Napoli, non disdegnando un commento su Victor Osimhen e sull’addio di Khvicha Kvaratskhelia (clicca qui per leggere le dichiarazioni a tal proposito).L’ex dirigente della Juventus, in azzurro dalla scorsa estate, ha parlato però anche del presidente Aurelio Dee del tecnico Antonio, svelando quello che è il suo rapporto con questi suoi compagni di avventura.