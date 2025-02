Nba | tripla doppia di Doncic alla prima da ex contro Dallas

Leggi su Sportface.it

Lukanon sbagliada exs. I Los Angeles Lakers battono 107-99 i Mavericks. Il 77 gialloviola mette a referto unada 19 punti, 15 rimbalzi e 12 assist in 35 minuti sul parquet. Da migliorare le percentuali al tiro (1/7 da tre). Lebron James c’è e ne mette 27 con 12 rimbalzi. Austin Reaves aggiunge 20 e 5 assist. Mavs orfani dell’infortunato Anthony Davis. Kyrie Irving ultimo a mollare con 35 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. 22 punti e 8 rimbalzi per Klay Thompson. Boston passa a Toronto 111-101. I Celtics conducono la gara dall’iniziofine e piegano dei buoni raptors, trascinati dal duo Barrett-Barnes (43 punti in due). Per la squadra di Mazzulla,da 19 punti+11 assist per Jayson Tatum, ma il top scorer è Jaylen Brown con 24 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.