Oasport.it - NBA, i risultati della notte (26 febbraio). I Lakers battono Dallas, vittorie di Cleveland e Boston

Sono sette le partiteNBA e tutta l’attenzione era rivolta su Los Angeles, con la prima sfida di Luka Doncic contro il suo passato. I, infatti, hanno affrontato iMavericks e si sono imposti per 107-99, riuscendo a fare loro il match solo in un ultimo quarto dove i protagonisti principali son stati proprio lo sloveno e LeBron James, con quest’ultimo che ha segnato 16 dei suoi 27 punti finali proprio nell’ultimo quarto. Doncic non è stato da meno, firmando la sua prima tripla doppia in magliacon 19 punti, 15 rimbalzi e 12 assist. Anon sono bastati i 35 punti di Kyrie Irving e i 22 di Klay Thompson.Ottava vittoria consecutiva per iCavaliers, che continuano ad avere il miglior record in tutta la NBA (48-10). I Cavs si sono imposti con un perentorio 122-82 sul campo degli Orlando Magic.