Nba, Doncic stende la "sua" Dallas. Cleveland continua a volare

Milano, 26 febbraio 2025 – Buona, buonissima la prima da ex dicontro. Alla Crypto.com Arena, lo sloveno fa registrare una tripla doppia da 19 punti, 15 rimbalzi e 12 assist e i Lakers mandano al tappeto i Mavericks, ottenendo così il nono successo nelle ultime 11 uscite. Il match termina 107-99, con LeBron James a prendersi la scena nell'ultimo periodo, nel quale segna 16 dei suoi 27 punti, ai quali aggiunge anche 12 rimbalzi. Bene per i gialloviola pure Reaves, che contribuisce con 20 punti, mentre dall'altra parte non bastano ai texani - sempre privi di Davis - le prestazioni di Irving, autore di 35 punti, e di Thompson, che chiude con 22 punti. Momento d'oro pure per, che travolge Orlando sul parquet amico. I Cavaliers ottengono l'ottava affermazione consecutiva, consolidando il miglior record della lega.