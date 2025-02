Lapresse.it - Naufragio Cutro, la commemorazione a due anni dalla tragedia. Schlein: “Qui per chiedere verità e giustizia”

Alle 4 del mattino decine di candele hanno illuminato la spiaggia a Steccato di, dove esattamente duefa, il 26 febbraio 2023, persero la vita 94 persone, tra cui 34 bambini. I migranti erano a bordo di un caicco partito cinque giorni primaTurchia e che si schiantò a pochi metri della riva. Gente comune, volontari e alcuni politici si sono uniti nell’abbraccio ai superstiti e ai familiari delle vittime, disposti in cerchio attorno a peluche e ad altri simboli della strage. Una rappresentante dei familiari delle vittime e i due pescatori che per primi soccorsero i naufraghi hanno lanciato una corona di fiori in mare.: “Qui perancora”“Esattamente duedopo sulla spiaggia di Steccato diinsieme ai sopravvissuti, ai familiari e ai soccorritori per commemorare le vittime della strage, in cui alle 4 del mattino del 26 febbraio 2023 hanno perso la vita 94 persone, di cui 34 bambini e ancora non si conosce il numero esatto dei dispersi“.