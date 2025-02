Lapresse.it - Naufragio Cutro, Elly Schlein alla veglia per le vittime: “Domande ancora senza risposta”

“La politica devedare unaallee ai loro cari: perché non sono stati inviati soccorsi?”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico,, durante un incontro con i giornalisti a margine delladi preghiera a Steccato di, in provincia di Crotone, organizzata in occasione del secondo anniversario della tragedia in cui morirono 94 migranti, tra cui 35 minorenni.commemorazione hanno preso parte, tra gli altri, anche i parlamentari del PD Nicola Irto e Nico Stumpo, l’eurodeputato Sandro Ruotolo e il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio. “Essere qui anche quest’anno è stato un gesto doveroso – ha sottolineato– per ricordare i 94 morti, sostenere le famiglie colpite e chiedere, con loro, verità e giustizia.