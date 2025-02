Formiche.net - Nato e Indo-Pacifico. C’è un ruolo anche per l’Italia

Leggi su Formiche.net

La sicurezza internazionale non è più solo militare. Nasce da qui il concetto di soft security – che comporta una visione olistica – che sono temi sempre più centrali per lae su cui l’ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo discute con Formiche.net con il radar orientato sull’. Una regione in cui l’alleanza deve adottare un approccio a 360 gradi, promuovendo la cooperative security e collaborando con partner globali. Attività in cui c’è unper.Approfondiamo sul concetto di soft security. “La sicurezza – spiega Minuto Rizzo – intesa come un soldato e un fucile è superata.Le tematiche sono ormai molto connesse e quindi ci occupiamo del cambiamento climatico, la salute, il traffico illecito, le sue connessioni con il terrorismo internazionale, resilienza, minacce ibride, cyber security, informazioni deviate ed altro.