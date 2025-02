Nations League di Calcio Femminile l’Italia sconfitta dalla Danimarca per 3-1

Leggi su Ilfaroonline.it

La Spezia – Non riesce a superare ladidi Mister Soncin. Dopo il successo con il Galles, all’esordio in, le Azzurre sono uscite sconfitte al ‘Picco’ di La Spezia per 3-1.L’unica rete italiana è arrivata da Cambiaghi, che ha pareggiato l’incontro. I gol di Faerge, Holmgaard e Thomsen hanno consegnato la vittoria alle avversarie.La prossima partita in trasferta con la Svezia, il 4 aprile. L’8 l’altra partita con la stessa.“Dispiace per le ragazze – ha dichiarato il Ct dopo il fischio finale, come riporta figc.it – c’è grande rammarico perché hanno fatto una grande prestazione con una selezione di altissimo livello. Sono state costrette a rincorrerci per buona parte della gara e per questo faccio i complimenti alla squadra. La loro qualità ha fatto la differenza, ma per più di 75/80 minuti abbiamo fatto la partita che volevamo.