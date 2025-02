Lopinionista.it - Nasce il “Premio Big!”, dedicato all’arte e alla figura umana di Francesco Di Giacomo

Leggi su Lopinionista.it

Di– foto di Paolo SorianiROMA – Il 21 e 22 maggio, al Teatro Italia di Roma, andrà in scena la prima edizione del “Big! –Di” nato per valorizzare, mantenere viva e sostenere l’opera e il ricordo della storica voce del Banco del Mutuo Soccorso e individuare band di talento, tra le più creative e originali del panorama musicale italiano, in sintonia con l’eredità artistica di chi si è distinto per aver scritto e interpretato alcuni dei testi più significativi della storia del rock italiano.L’iscrizione alè gratuita ed è aperta a tutte le band che dovranno presentare 2 brani composti da testo e musica e interpretati in qualsiasi lingua (italiana, straniera, minoritaria, dialettale o altre). Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo bigdi@gmail.