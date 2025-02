Lanazione.it - Nasce il Dipartimento socio sanitario della Cisl aretina

Arezzo, 26 febbraio 2025 –il. Massima attenzione ai temi oggetto di segnalazione dei cittadini: dalla mancanza di privacy nell’unità mobile di prevenzione oncologica ai disagi del punto prelievi Baldaccio Laha deciso di istituire, in seno all’Unione Sindacale territoriale, unintercategoriale che possa occuparsi dei temi legati all’ambito. Ilè stato costituito un mese fa e vede la partecipazione delle SegreterieFunzione Pubblica (fp), Commercio (Fisascat), e Pensionati (Fnp). L'obiettivo è far convergere idee, condividere proposte e potenziare il metodo di azione sindacale per fare sinergia su temi riguardanti il terzo settore e la sanità, il cui dibattito e la cui complessità necessitano di uno sguardo più ampio, che vada ad intersecare le competenze delle varie segreterie e faccia leva sui bisogni più sentiti da tutta la cittadinanza.