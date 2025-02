Lanazione.it - Nasce “Detaills Living Lab”, laboratorio di idee e confronto su Intelligenza Artificiale

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 26 febbraio 2025 -a Pisa in via San Martino 3 undisue società, un luogo fisico dove è possibile confrontarsi, sperimentare e comprendere il futuro dell’innovazione tecnologica. IlLab – inaugurato lo scorse 13 febbraio – apre le sue porte a chiunque voglia partecipare attivamente a questa riflessione per sviluppare nuove prospettive condivise tra accademia, industria e società civile. IlLab prende vita su iniziativa del gruppo di ricerca Business Engineering for Data Science (B4DS) del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC) dell’Università di Pisa, e grazie al progetto europeo Erasmus+per la cooperazione tra università. L’obiettivo è creare un ambiente dinamico e interdisciplinare in cui la ricerca sull’si intreccia con le implicazioni sociali, economiche ed etiche: “Siamo un gruppo di ricercatrici e ricercatori che lavorano in diversi ambiti dell’e della tecnologia”, spiega Filippo Chiarello, ricercatore al DESTEC e direttore del