Napoli vs Inter | le probabili formazioni

Gaara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. C’è palio una grossa fetta del tricolore per le prime due della classe separate soltanto da un punto.vssi giocherà sabato 1 marzo 2025 alle ore 18 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI partenopei sono in un momento particolarmente difficile, visto che la sconfitta subita a Como nell’ultima uscita è costata il comando della classifica oltre ad aggiungersi ai precedenti tre pareggi contro Udinese, Roma e Lazio, mettendo in crisi la solidità che li aveva fin quì contraddistinti. Contro i nerazzurri servirà ritornare alla vittoria per riguadagnare la vetta della classifica.I nerazzurri si presentano ada capolisti con 57 punti, sfruttando il momento di appannamento dei prossimi rivali.