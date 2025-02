Terzotemponapoli.com - NAPOLI – Neres, rientro vicino

Davidaccelera:possibile prima della sostaDavidpunta il Venezia. Il recupero dell’attaccante brasiliano sta procedendo secondo i piani e potrebbe rivedersi in campo già il 16 marzo. Un ritorno importante per la squadra, soprattutto in un momento delicato della stagione.Il percorso di recuperoL’ex Ajax è fuori dai giochi dal giorno successivo alla sfida contro l’Udinese, giocata al Maradona. Da allora ha saltato partite chiave contro Lazio e Como e non sarà disponibile nemmeno contro Inter e Fiorentina. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo è rientrare per il match contro il Venezia, in trasferta, prima della sosta per le nazionali.Il suo recupero è seguito con attenzione dallo staff medico, che monitora quotidianamente i progressi.