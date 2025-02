Napolipiu.com - Napoli, Neres punta il rientro contro il Venezia

ilil">– Davidvede la luce in fondo al tunnel. Come riportato dal Corriere dello Sport, il recupero dell’esterno brasiliano procede secondo le previsioni e l’obiettivo è tornare a disposizione per la sfidail, in programma il 16 marzo in trasferta. Fuori dal giorno successivo alla partital’Udinese al Maradona, ha già saltato le gare con Lazio e Como e sarà indisponibile ancheInter e Fiorentina. Se tutto andrà come previsto, il periodo di cinque settimane di stop inizialmente stimato potrebbe essere sufficiente a restituire a Conte un giocatore fondamentale per gli equilibri del.Assenza pesante e cambio moduloCome sottolinea il Corriere dello Sport, l’infortunio diha avuto un impatto significativo sul, costringendo Conte a modificare il modulo di gioco.