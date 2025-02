Napolipiu.com - Napoli, Manna abbassa la tensione prima della sfida con l’Inter

lacon">A pochi giorni dal big match contro, Giovanni, direttore sportivo del, ha voluto stemperare lain vista dello scontro diretto di Serie A. Intervenuto ai microfoni di Mediaset,ha sottolineato l’ottimo percorsosquadra, pur ribadendo che ilto in classifica non era un obiettivo iniziale.“Essere in vetta non era un nostro obiettivo iniziale, ma la squadra ha dimostrato grande capacità nel raggiungere questa posizione. Ora vogliamo mantenerla, ma senza disfattismo nel caso non ci riuscissimo. Stiamo gettando le basi per un futuro importante e dobbiamo essere orgogliosi del cammino fatto finora”, ha dichiarato il ds azzurro.ha poi evidenziato l’importanza di affrontare lacon la giusta mentalità, senza pressioni eccessive: “Dobbiamo giocare questa partita con passione e determinazione.