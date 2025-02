Ilfattoquotidiano.it - Napoli-Inter, la sfida scudetto secondo il mercato: quanto valgono le rose di Conte e Inzaghi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando mancano 11 partite e ci sono ancora 33 punti in palio, i contorni della classifica iniziano a essere più definiti: non si può non pensare chedi sabato (appuntamento alle ore 18.00) metterà in palio un’enorme fetta di questo. Perché dopo settimane a inseguire – e dopo settimane di passi falsi – l’si ritrova in testa a +1 sulla squadra di Antonio, che ha meno partite da giocare (come l’Atalanta, ma i problemi ambientali dei bergamaschi possono influire sulla rincorsa al titolo) eppure da diverso tempo appare in debito di ossigeno. Per non dire proprio di giocatori.‘a metà’Ecco, forse ‘a metà’ è l’espressione migliore per rappresentare il rapporto tra l’e il, che mostra ancora di più non tanto i demeriti dei nerazzurri (che forti sono e forti stanno dimostrando di essere), quando i meriti incredibili di unripartito dalle ceneri della disastrosa stagione passata.