Napoli-Inter Inzaghi con i titolari! Due veri soli dubbi di formazione

Ottenuta la semifinale di Coppa Italia, grazie alla vittoria di ieri contro la Lazio, l’è già concentrata per il prossimo impegno di campionato. Sabato, alle ore 18, è in programma l’importantissimo scontro diretto tra i nerazzurri e il, che potrà dire molto in chiave scudetto. La probabileper.LO SCONTRO DIRETTO – Sabato allo stadio Maradona andrà in scena l’attesissima sfida tra, per la 27° giornata di Serie A. I nerazzurri, arrivano allo scontro diretto con la fiducia di essere al comando della classifica, con un punto di vantaggio sui partenopei. Il primato in campionato è stato ottenuto nello scorso weekend, grazie alla vittoria contro il Genoa, e la conseguente sconfitta delsul campo del Como. La gara di andata, disputata San Siro, finì 1-1, con molti rimpianti per la squadra diper il rigore della possibile vittoria fallito da Calhanoglu (unico errore dal dischetto del turco con la maglia nerazzurra).