Napoli Inter, il pensiero di Pandev: «Nerazzurri in calo, ma restano sempre la squadra da battere…»

di Redazione, ildi: «in, malada battere.» Le parole dell’ex attaccante Goranha parlato a Il Mattino in vista della sfida scudetto tra– «Sono sicuro che fino alla fine la lotta sarà aperta e spero che vinca una delle due. È arrivato un allenatore vincente come Conte, uno che ha un carattere forte e mi dispiace che abbia avuto tantissimi infortuni. Poi hanno venduto il giocatore chiave come Kvara che poteva fare la differenza nel 4-3-3. Diciamoci la verità: Kvara poteva vincere le partite da solo. Pensavo che il mercato potesse aiutare lama la società lavorain questo modo, segue questa linea oramai da anni. L’è l’e se giochi con quella maglia sai che devi vincere