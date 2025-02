Spazionapoli.it - Napoli-Inter, decisione presa: Conte non torna più indietro

Per la sfida tra il suoe l’di sabato prossimo, di fatto, bisogna registrare unada Antonio.Dopo aver perso per 2-1 domenica scorsa contro il Como di Cesc Fabregas, di fatto, ilha ora di fronte a sé la gara che può cambiare l’a stagione. Sabato prossimo, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona verrà a fare visita l’di Simone Inzaghi.Ma il, oltre che per il sorpasso subito nell’ultimo turno di campionato, non arriva al meglio a questa gara partita contro la ‘Beneamata’. Anzi, i partenopei hanno perso un altro big per infortunio: Frank Anguissa. Proprio per ovviare a questo, di fatto, Antonioha preso unaimportante.ha preso unaimportante su BillingCome riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, così come già visto con il Como, sarà Billing a sostituire il camerunense contro l’