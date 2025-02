Rompipallone.it - Napoli: il nuovo attaccante da 73 milioni, arriva grazie a Osimhen

Leggi su Rompipallone.it

Il calciomercato delpassa dae coi soldi di Kvaratskhelia, dopo quanto successo a gennaio.Lo ha dichiarato apertamente il direttore sportivo Giovanni Manna quando, nella conferenza che ci fu a Castel Volturno a fine mercato, annunciò di vedere ilcome protagonista in quello che sarà il calciomercato in estate.E sarà inevitabile perché il, a quel punto, dovrà completare la rosa di Antonio Conte. Una rosa che per ora potrà anche “bastare” per l’obiettivo piazzamento in Champions League, ma le cose saranno diverse dopo l’approdo appunto in Europa, con la rosa che dovrà essere allungata anche con un colpo dal valore di 73di euro, stando a ciò che fanno sapere dall’Inghilterra.Calciomercato: ilLo hanno fatto sapere dall’estero, con il giocatore che questa sera è stato schierato titolare all’Old Trafford contro l’Ipswich Town, ma che vede il suo futuro in Serie A.