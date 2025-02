Europa.today.it - Napoli, i dubbi di Conte per la formazione anti-Inter

La strada verso la sfida Scudetto contro l'non è per niente in discesa per il. Ieri è arrivata la notizia dell'infortunio di Anguissa che salterà la partita con i nerazzurri di sabato alle 18 e probabilmente anche le due successive. È il secondo forfait pesante dopo quello di David.