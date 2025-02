Terzotemponapoli.com - Napoli, Grillo: “Tutti hanno accusato lo stesso infortunio”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Franco, dirigente sportivo ed ex direttore sportivo del: “Il discorso mercato è particolare perché ilha puntato su Lukaku”Così il dirigente sportivo: “Alcapitano troppi infortuni muscolari: Mazzocchi, Spinazzola, Olivera, Anguissa, Politano sono troppi!lo: il soleo che è un muscolo lungo e delicatissimo che va dall’attacco della tibia a quello del tendine e questo muscolo ne risente quando la preparazione è approssimata, non è specifica per gli scatti, le riprese brevi, i saltelli, la fase esplosiva. Questi infortuni mi lasciano pensare che Conte debba pensare a questa situazione che è critica. E’ grave il fatto che ilnon partecipando alle coppe subiscaquesti infortuni e allomuscolo.