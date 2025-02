Sport.quotidiano.net - Napoli, emergenza infortuni: si ferma anche Anguissa. Le contromisure di Conte

, 26 febbraio 2025 – C'era una volta la piena abbondanza per Antonio, che al contrario degli altri allenatori in lotta per le posizioni di vertice della classifica poteva godersila settimana intera di lavoro per preparare le partite, oltre a poter usufruire di una rosa più fresca fisicamente. In realtà, queste teorie nel calcio non hanno mai trovato il plauso unanime, incontrando invece l'opposizione di chi sostiene che una squadra più gioca e più acquisisce valore dal punto di vista fisico e da quello della sicurezza nelle proprie qualità. Quasi come un monito, si staglia il rendimento dell'anno scorso della Juventus praticamente quasi da questo momento in poi della stagione: da favoriti per lo scudetto proprio per l'assenza in calendario delle competizioni europee, i bianconeri quasi non centravano invece neuno dei cinque posti in palio per la Champions League.