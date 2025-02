Puntomagazine.it - Napoli e Pomigliano: cinque pusher in manette in poche ore

d’Arco: Blitz dei Carabinieri. Oltre un chilo di droga sotto sequestro. Due le operazioni portate a termine5 arresti in poco meno di due ore per i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. Portate a termine due diverse operazioni. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di– San Giovanni a TeduccioIl primo nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio. I militari del nucleo operativo e radiomobile hanno perquisito un’abitazione e sorpreso all’interno 4 persone, tutte già note alle forze dell’ordine. Si tratta di R***** M*******, P***** e U****** M******** e L**** C*******.Nelle loro disponibilità 688 grammi di cocaina, 419 di crack, una pistola calibro 6.35 e due proiettili calibro 38. In casa anche materiale per il confezionamento delle dosi.