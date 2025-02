Terzotemponapoli.com - Napoli, 3-5-2 o 4-3-3? Ne parlano Ventura e Dionigi

Ilaffronterà l’Inter Sabato alle 18.00. Gli azzurri arrivano al big match davvero contati. Ultimo ad entrare nella già affollata infermeria partenopea è Anguissa. Ormai anche i non addetti ai lavori stanno conoscendo il fatal soleo. Ed allora ai dubbi, pochi, di formazione, si accompagnano quelli legati al modulo.pensa che Conte rimarrà ancorato al 3-5-2Giampiero, allenatore, ha rilasciato un’intervista a “Radio Goal”, in diretta su Radio Kiss Kiss: “-Inter? Conte preparerà la squadra affinchè sia famelica. Credo si disporrà col 3-5-2 perchè Raspadori sta facendo bene e soprattutto non ci sono gli interpreti per fare il 4-3-3, sugli esterni. Billing non ha fatto cose trascendentali, ma non ha fatto nemmeno male alla sua prima in azzurro, ma è chiaro che non è Anguissa.