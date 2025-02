Game-experience.it - NACON Connect 2025 annunciato con data ed orario: saranno presenti Hell is Us, GreedFall 2 ed altro

Leggi su Game-experience.it

haufficialmente il suo evento annuale, il, che si terrà il 6 marzo alle 19:00 italiane. Durante la conferenza, i giocatori potranno scoprire novità sui titoli in arrivo, con video esclusivi e riprese di gameplay inedite. Tra i giochi già confermati ci sonois Us,2, Terminator: Survivors e Ravenswatch, ma l’evento riserverà anche alcune sorprese. Oltre ai videogiochi, verranno presentati nuovi accessori per il gaming, consolidando il ruolo disia come editore di giochi sia come produttore di hardware di alta qualità.Precisiamo che ilsarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali YouTube e Twitch della compagnia. L’evento offrirà una panoramica sull’ecosistema gaming di, con aggiornamenti sui titoli già annunciati e nuove rivelazioni.