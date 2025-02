N21 ridefinisce il concetto di naturalezza opaca nella bellezza

Amica.it - N°21 ridefinisce il concetto di naturalezza (opaca) nella bellezza

È il primo giorno di Milano Fashion Week Autunno Inverno 2025-2026 e già possiamo intravedere le prime tendenze beauty MFW. Le donne indossano look bon ton non scontati, a tratti romantici, ma con un tocchi decisamente vivaci. Il beauty look della sfilata di N°21 ha raccontato una femminilità delicata e imperfetta, in perfetto equilibrio tra innocenza e ribellione. Capelli spettinati ad arte e un trucco essenziale hanno dato vita a un’estetica sofisticata, naturale e autentica.Capelli: la fragilità affascinante delle vergini suicideTraendo ispirazione dal tema della sfilata The virgin suicides di Sofia Coppola, Anthony Turner – Key Artist di Toni&Guy Italia – ha creato acconciature dall’aspetto morbido e spontaneo.