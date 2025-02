Lapresse.it - Musk nel mirino del fisco, “evasa l’Iva di Twitter”: cosa è successo

Elonneldelin Italia. La ex società diInternational unlimited company, oggi X, avrebbe frodato ilper 12.635.336,58 di euro tra il 2016 e il 2022 omettendo di dichiarare una base imponibile di oltre 55 milioni di euro. È l’esito di accertamenti fiscali condotto dal Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano che ha portato a denunciare in Procura i rappresentanti legali e i director della società di diritto irlandese durante quel periodo con l’ipotesi di omessa dichiarazione.Il colosso tech, ufficialmente di Elondal 27 ottobre 2022, finisce sotto la lente del pubblico ministero Giovanni Polizzi per l’uso ‘gratuito’ del social network che sarebbe consentito gratuitamente grazie all’acquisizione e lo sfruttamento dei dati degli utenti per scopi commerciali.