Musica | un tuffo nel soul per i Savana Funk con The Invisible Man e poi il tour

si preparano a portare il loro coinvolgente sound in Italia e all’estero con una serie di nuove date del Samsara. Ad accompagnare l’annuncio, una versione inedita del loro brano “TheMan” (NoMusic, distr.Fuga), in uscita il prossimo 28 febbraio.Tratto dall’album “Tindouf” del 2021, “TheMan” è un brano che ha già affascinato il pubblico per il suo intreccio di sonorità contemporanee e influenze afro: oggi si presenta in una nuova veste, precedente a quella inclusa nel disco, caratterizzata da un’anima volutamente old style, omaggio ai classici del. Registrata e mixata interamente in analogico, su un mixer a quattro piste e senza l’ausilio di computer, questa nuova versione riporta in vita il suono degli anni ’60, con un’atmosfera ricca di calore e profondità.