Ilrestodelcarlino.it - "Multe ai negozi sfitti, il Comune sbaglia target"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Facciamo nostre le parole della presidente di Confedilizia, Annamaria Terenziani. E, come lei, restiamo ancora una volta fortemente delusi dalle iniziative di una giunta che affronta in modoto i gravi problemi della città". L’affondo è di Giovanni Tarquini, capogruppo in Consiglio della Civica per Reggio e presidente di Reggio Civica. "Non è colpa dei proprietari degli immobili con vetrine sporche e abbandonate se il centro storico si svuota. Addirittura adesso si è pensato di sanzionarli invocando un regolamento di Polizia Locale mai applicato prima. I cittadini e, in questo caso, i proprietari degli immobili del centro e deihanno bisogno di essere aiutati ed invogliati a concedere in locazione i loroe non invece di vedersi considerare come responsabili o anche solo corresponsabili di un degrado che ha ben altre e note cause.