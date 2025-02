Tpi.it - Mrs Doubtfire – Mammo per sempre: tutto quello che c’è da sapere sul film

Mrsper: trama, cast e streaming su Italia 1Questa sera, mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mrsperdel 1993 diretto da Chris Columbus con Robin Williams, Sally Field e Pierce Brosnan. È liberamente ispirato al libro di Anne Fine, Un padre a ore. Ha ricevuto il Premio Oscar al miglior trucco 1994. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaDaniel Hillard è un doppiatore e vive a San Francisco ma che, purtroppo, è rimasto disoccupato a causa di un litigio con il suo capo. È sposato con un’arredatrice d’interni, Miranda, ma il loro rapporto è, ormai da quattordici anni, in forte crisi; è inoltre molto legato ai suoi figli Lydia, Christopher e Natalie. Al 12esimo compleanno di Chris, Daniel, approfittando dell’assenza di Miranda, organizza una festa con animali da cortile mettendo a soqquadro la casa, e Miranda, rincasata in anticipo grazie a una telefonata della sua vicina di casa esasperata della situazione che si era creata, litiga furiosamente con il marito finendo per chiedergli il divorzio.