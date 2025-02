Mrs Doubtfire | dal cast al sequel tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

Mrs.: dalallesulIl grande Robin Williams vanta una carriera cinematografica inimitabile, concome L’attimo fuggente e Will Hunting – Genio ribelle affermatisi come capolavori senza tempo. Particolarmente amate sono anche le tante commedie da lui interpretate, da Jumanji a Flubber – Un professore tra le nuvole. Il più popolare di questo genere rimane però ildel 1993 Mrs., che ha visto l’attore sbizzarrirsi in tutto il suo potenziale comico. Diretto da Chris Columbus, ilè però non solo una brillante commedia, quanto anche una profonda riflessione sulla genitorialità.Liberamente ispirato al libro Un padre a ore, ilha infatti portato nuovamente al cinema il tema del divorzio, affrontandolo in modo originale ed estremamente toccante, senza fornire un falso lieto fine ma lasciando agli spettatori un messaggio d’amore, sentimento attraverso cui si può superare ogni cosa.