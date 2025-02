Lanotiziagiornale.it - Mozione respinta alla Camera. Fiducia a tempo per Santanchè

Questa volta non l’hanno lasciata sola. Dieci i ministri presenti in aulain occasione del voto sulladi sministra del Turismo Daniela, che vienecon 206 no.Ci sono, tra gli altri, Luca Ciriani, Elisabetta Casellati, Orazio Schillaci, Anna Maria Bernini, Eugenia Roccella, Roberto Calderoli. Sebbene tra gli iscritti a parlare per ‘difendere’ la ministra non figurino né leader né capigruppo, a differenza dei big dell’opposizione schierati a intervenire. Non solo.FdI apprezza la disponibilità della ministra a eventuali dimissioniIl deputato di FdI Andrea Pellicini spiegherà di avere apprezzato il passaggio sulle eventuali dimissioni volontarie della ministra. Qualora fosse rinviata a giudizio per la vicenda Inps. Parole rilanciate in serata dal vicepresidente di FdI, Massimo Ruspandini.