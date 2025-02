Internews24.com - Moviola Inter Lazio, il Corriere dello Sport boccia Fabbri. Irregolare il gol di Arnautovic

di Redazione, ill’arbitraggio diche doveva annullare il gol diperchéIl quarto di finale di Coppa Italia traha visto trionfare i nerazzurri 2-0. Apre le marcature un gran gol diche però viene giudicatodal– «Non bene. Sulla rete dici sono due situazioni da attenzionare che ne inficiano la validità, una più dell’altra. Non bene anche sul disciplinare: gialli fatti tutti in ritardo, su quello dato ad Asllani non aveva neanche capito che era fallo netto su Zaccagni e che, col pallone immediatamente all’, doveva dare punizione. Poco prima del tiro dell’attaccante nerazzurro, infatti, Dumfries trattiene per il braccio sinistro Rovella, che stava cercando di arrivare sul nerazzurro.