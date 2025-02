Lortica.it - Motorizzazione di Arezzo: accoglienza da incubo, disorganizzazione e attese sotto la pioggia. L’inefficienza è di casa?

lae al freddo, impossibilità di prenotare un appuntamento, personale scortese e tempi biblici per le pratiche. Alladil’sembra essere un optional, almeno secondo le numerose segnalazioni dei cittadini esasperati.Nonostante vi siano spazi interni disponibili, gli utenti sono costretti ad attendere fuori dall’edificio, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche., freddo, nessuna seduta per gli anziani: il disagio è garantito. Una situazione che lascia perplessi, soprattutto considerando che si tratta di un servizio pubblico essenziale.Ma non è tutto. Provare a ottenere un appuntamento è una missione impossibile: al telefono non rispondono, alle mail replicano con messaggi automatici che rimandano a un portale dove, ovviamente, non si può prenotare nulla.