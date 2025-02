MotoGp Martin | Colpi duri ma andrò avanti

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 feb. (askanews) – “Isono sempre, ma quando arrivano uno dietro l’altro l’impatto si moltiplica. Questa volta sono stati particolarmente, sia fisicamente che mentalmente, e mi hanno fatto perdere, per la prima volta nella mia vita, la gara di apertura della stagione. L’anno non inizia come vorrei”. Jorge, campione del mondo dinon sarà al via nel primo GP in Thailandia, sarà la prima volta dal 1979 che il detentore del titolo non prende parte alla prima gara di stagione. Fatale prima l’infortunio a inizio febbraio a Sepang, con le varie fratture composte rimediate nel day-1 di test in Malesia, poi la “frattura complessa del radio, la frattura di alcune ossa carpali e una frattura calcaneare omolaterale” durante l’allenamento di lunedì mattina ad Andorra su una moto da supermotard.