Oasport.it - MotoGP, GP Thailandia 2025: numeri, statistiche, curiosità. Marc Marquez unico ad aver bissato il successo

Leggi su Oasport.it

Il Mondialedicomincia dalla, palcoscenico inedito per l’ouverture. Mai la nuova stagione si era aperta nell’autodromo di Buriram, generalmente collocato in calendario nel mese di ottobre. Difatti, si torna a correre nell’altopiano del Khorat a poco più di quattro mesi di distanza dall’ultima volta.Si tratta dell’ennesima dimostrazione di come questo appuntamento, seppur molto giovane, debba essere tenuto in grande considerazione sul piano della popolarità. Sarà anche nato nel 2018, ma l’entusiasmo del pubblico thailandese è estremamente coinvolgente e conferisce all’evento un clima di vera e propria festa.La pista, edificata tra il 2013 e il 2014, è semplice e spartana. Ha un lay-out molto simile a quello di Spielberg, senza tuttavia essere caratterizzata dai continui saliscendi dell’autodromo austriaco.