Sportnews.eu - MotoGP 2025: operazione ok per Jorge Martin

Leggi su Sportnews.eu

A causa di un nuovo infortunio in allenamento, il pilota Apriliaè stato sottoposto ad un intervento chirurgico nelle scorse ore: i tempi di recupero.L’attesa è ormai praticamente finita. Venerdì si riaccendono i motori e le luci dellaper l’inizio della nuova stagione: la prima tappa del Motomondiale si disputerà sull’asfalto del Chang International Circuit, in Thailandia.riuscita per il pilota Aprilia (Foto da Instagram – 89) – Sportnews.euIn griglia di partenza non ci sarà. Il campione in carica, dopo il brutto infortunio a Sepang delle scorse settimane, si è procurato una frattura complessa del radio, di alcune ossa della mano e una frattura calcaneare omolaterale dopo una caduta in allenamento nella giornata di lunedì.